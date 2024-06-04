TRT1'in yeni soluklu dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 14. bölümü ile ekranlara gelecek. Tarihseverlerin özellikle dikkatini çeken dizi, Fatih Sultan Mehmed'i ve Osmanlı'nın o dönemlerini anlatıyor. Dizinin 14. bölümünü izlemek isteyenler için detayları sizler için derledik. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı 14. bölüm izleme linki...

TRT1'in yeni soluklu dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 14. bölümü ile ekranlara gelecek. Tarihseverlerin özellikle dikkatini çeken dizi, Fatih Sultan Mehmed'i ve Osmanlı'nın o dönemlerini anlatıyor. Dizinin 14. bölümünü izlemek isteyenler için detayları sizler için derledik. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı 14. bölüm izleme linki...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 14. BÖLÜM İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI 14. BÖLÜM ÖZETİ

Zağanos önderliğindeki Osmanlı ordusu Dimitria kalesine saldırmış ancak kaledekilerin direnciyle karşı karşıya kalmıştır. Ümitlerin tükendiği yerde Sultan Mehmed kale önlerine gelerek askerlerini cesaretlendirir ve son bir taarruz emri verir. Bu taarruzla kale ele geçecek mi, Mehmed başarılı olabilecek mi?

Hurufiler ise azığı ele almış Payitaht'ın dört bir yanında propaganda faaliyetlerini sürdürmektedirler. Artık devletin kılcal damarlarına işleme hedeflerine yönelmişken önlerine hiç beklemedikleri bir duvar çıkar. Mehmed devletini ve mülkünü itikadı bozuklara teslim etmemekte kararlıdır. Peki çözümü nasıl olacaktır?

Mara, Hala Sultan üzerinden Bizans'a bir oyun oynamaya karar verir, Mehmed'den müsaade alır. Tuzağında başarılı olabilecek mi? Konstantinos ise kaleyi kaybetme sebebini annesi Helena'dan bilecek ve herkese ders olacak bir ceza verecektir.