SURVIVOR ALL STAR DÜELLOYU KİM KAZANDI? - Survivor bu hafta kim elendi 20 Mayıs Pazartesi?

Survivor'da All Star sezonu devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam düello heyecanı yaşandı. SMS oylaması kaldırıldığı bu sezonda sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 20 Mayıs Pazartesi Survivor elenen isim kim oldu? Survivor kim elendi? İşte detaylar...

SURVIVOR ALL STAR KİM ELENDİ? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam düello heyecanı yaşandı. SMS oylaması kaldırıldığı bu sezonda sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 20 Mayıs Survivor elenen isim kim oldu? Survivor kim elendi? İşte detaylar...

SURVIVOR DÜELLO'YU KİM KAZANDI? KİM ELENDİ?

Survivor 2024 All Star yarışmasında 20 Mayıs Pazartesi günü düello oynandı. Gecenin sonunda düelloyu kaybederek adaya veda eden kişi ise NAGİHAN oldu.