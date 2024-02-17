SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star sezonu başladı. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 17 Şubat Cumartesi Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte detaylar...
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 10 ŞUBAT?
Survivor 2024 All Star yarışmasının 17 Şubat Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı KIRMIZI takım kazandı.
Survivor'da eleme potasına giren yarışmacı ise mavi takımdan HAKAN oldu.