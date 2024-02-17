Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star 2024 17 Şubat Cumartesi günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 17 Şubat Cumartesi Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 17 Şubat Cumartesi Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 18.02.2024- 02:21