Bir Sevdadır 2. bölüm izle TRT 1 | Bir Sevdadır yeni bölüm izle

Bir Sevadır, yeni bölümüyle 7 Şubat Çarşamba günü ekrana gelecek. Seyircilerin heyecanla beklediği dram dolu hikayede, başrollerde Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler yer alıyor. Oyuncu kadrosuyla olduğu kadar konusuyla da dikkatleri üzerine çeken Bir Sevdadır'ın 2. bölümünü izlemek isteyenler için detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 07.02.2024- 14:01