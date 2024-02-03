Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

3 ŞUBAT 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 3 Şubat Cumartesi 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 30,49 (Alış) - 30,50 (Satış)
EURO: 32,93 (Alış) - 32,97 (Satış)
STERLİN: 38,42 (Alış) - 38,61(Satış)
1 DOLAR = 30,50 TL
👉3 Şubat Cumartesi 2024 canlı altın fiyatları...
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📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.995,87
Gram altın satış: 1.996,20
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.358,00
Çeyrek altın satış: 3.475,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 6.716,00
Yarım altın satış: 6.866,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 13.391,00
Tam altın satış: 13.690,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 13.648,00
Cumhuriyet altını satış: 13.854,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 13.783,00
Ata altın satış: 14.045,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 3 Şubat Cumartesi günü saat 17:20 itibarıyla alınmıştır.