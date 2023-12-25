MASTERCHEF İLK FİNALİST BELLİ OLDU MU? | 25 Aralık Masterchef ilk ceketi kim kazandı?

Masterchef All Star'da ceket heyecanı başladı. Yalnızca 5 yarışmacıya dağıtılacak ceketlerden ilki, 25 Aralık Pazartesi günü yayımlanan bölümün sonunda verilecek. En başarılı tabağı jüriye sunan yarışmacının hak edeceği ceket için arama motorlarında sorgulamalar da başladı. Peki Masterchef ilk finalist belli oldu mu? 25 Aralık Masterchef ilk ceketi kim kazandı? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF İLK FİNALİST BELLİ OLDU MU? | MasterChef All Star'da final heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Sadece 5 yarışmacıya verilecek ceketler için ilk yarışma bugün yapılacak. En başarılı tabağın sahibi ilk ceketi almaya hak kazanırken arama motorlarında araştırılan 'Masterchef ceketi kim kazandı? 25 Aralık MasterChef'te ilk ceketi kim aldı, hangi yarışmacı finalist oldu?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

25 ARALIK MASTERCHEF'TE İLK CEKETİ KİM ALDI, HANGİ YARIŞMACI FİNALİST OLDU?

Bu haftanın ilk bölümü, 25 Aralık Pazartesi akşamında oynanacak. MasterChef'in ilk finalisti ceketi almaya hak kazanırken bölüm sonunda finalist belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

🌟MICHELIN YILDIZI NEDİR?🌟

Michelin Rehberi'nin yer aldığı ülkelerde verilen yıldızlar, kullanılan malzemelerin kalitesi, tatların uyumu, pişirme tekniklerinin ustalığı, şefin karakterinin restorana yansıması, menüde zaman içinde istikrarlı bir başarı gösterilmesi gibi unsurlar göz önüne alınarak restoranlara dağıtılıyor.

⭐Bir Michelin Yıldızı, çok iyi malzemelerin kullanıldığı, yüksek standartta ve belirli bir istikrarda yemeklerin pişirildiği restoranlara veriliyor.

⭐⭐İki Michelin Yıldızı, restoranın şefinin karakterinin ve yeteneğinin yemeklere yansıdığı durumlarda takdim ediliyor.

⭐⭐⭐Üç Michelin Yıldızı ise kariyerinin zirvesinde olan ve yemek pişirme yöntemi bir sanata dönüşen şeflerin yönettiği restoranlara layık görülüyor.