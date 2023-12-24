Ekranların heyecan dolu yarışması MasterChef All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Keyifli programda son olarak eleme heyecanı yaşandı. İzleyiciler 24 Aralık MasterChef All Star'da kimin elendiğini çok merak ediyorlar ve araştırmalar yapıyorlar. İşte 24 Aralık MasterChef'e veda eden isim...

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde elenen ve yarışmayı dokuzuncu tamamlayan isim 24 Aralık Pazar akşamı yayınlanan bölümde belli oldu. Masterchef'in yeni bölümünde yarışmacılar, hazırladıkları yemeği şeflere sunarak en güzel tadı yakalamaya çalıştı. Peki, Masterchef son bölümde kim elendi? MasterChef bu hafta elenen isim kim oldu? İşte 24 Aralık Pazar günü yayımlanan bölümün detayları...

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef All Star'da haftanın son eleme adayı Sergen oldu. İlk etapta en başarılı olan Hasan ve Kıvanç son 7'ye adını yazdırırken ikinci etapta en başarılı tabağı yapan yarışmacı Barbaros oldu. Böylelikle haftanın 4'üncü ve son eleme adayı olan isim Sergen oldu.

MASTERCHEF 24 ARALIK KİM ELENDİ?

MasterChef'in 24 Aralık Pazar günü yayınlanan bölümün sonunda elenen yarışmacı BATUHAN oldu.