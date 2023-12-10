TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde izleyicileri heyecan dolu bir bölüm bekliyor. Teşkilat dizisi 10 Aralık Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Murat Yıldırım ve Deniz Baysal Yurtcu'nun başrollerini paylaştığı dizinin 87. bölümü yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve tek parça izleme linkini haberimizde derledik.

Teşkilat 87. bölümü ile TRT 1 ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. Her hafta pazar akşamları yayınlanan dizinin başrolünde Murat Yıldırım yer alıyor. Teşkilat yeni bölüm izleme link ve detaylar haberimizde...

👉TEŞKİLAT 87. BÖLÜM İZLE

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TEŞKİLAT 87. BÖLÜM KONUSU

Anton'un hain planı ile kapana kısılan ekibin yardımına Ömer yetişmeye çalışır. Düşman zaten tehlikede olan ekibi daha da zor duruma düşürmeye çalışır. Ancak unuttukları şey, karşılarındaki kişinin Ömer Atmaca olduğudur. Ömer, Anton ile sahada kozlarını paylaşırken Skarlet, Çetin'i kullanarak Neslihan'a yakın durmaya çalışır. Şirket planlarının kusursuzluğundan her ne kadar emin olsa da Ömer ve ekibi düşmanların kurduğu oyunu bozacaktır. Bu yolda kendilerini veya birbirlerini feda etmeleri gerekse bile…

👉TEŞKİLAT 86. BÖLÜM İZLE

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