MASTERCHEF ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU! 15 Kasım MasterChef eleme adayları kim oldu? Altın Kaşık kim için atıldı?

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyunun ardından eleme potasına giren yarışmacılar belli oldu. MasterChef All Star'da 2 eleme adayı belli oldu. Peki eleme adayları kim oldu? Altın kaşık kim için atıldı? İşte 15 Kasım Çarşamba günü yayımlanan Masterchef All Star yeni bölüm detayları...

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde eleme adayları, 15 Kasım Çarşamba akşamı yayımlanan bölümde belli oldu.

MASTERCHEF ALTIN KAŞIK KİM İÇİN ATILDI?

Masterchef'te altın kaşık detayı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Masterchef'in 15 Kasım Çarşamba günkü bölümünde Danilo Şef'in elinde altın kaşık olduğu ve attığı görüldü.

Kırmızı Takım üyesi Hasan için sezonun ikinci altın kaşığı atıldı.

MASTERCHEF'TE KAŞIK ATMAK NEDİR?

Masterchef, yeni bölümünde şeflerin kaşık attığı ekrana geldi. Yemeklerini tadan ve hiçbir eksik bulamayan şeflerin yaptığı bir davranış olarak biliniyor. Kaşık atılmasının anlamı ise şefin öğrencisine "benim sana öğretebileceğim herhangi bir şey almadı " ifade ediyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef'te 15 Kasım Çarşamba günü Türk Devleri Teşkilatı'na üye ve gözlemci ülkelerin yemekleri yapıldı.

Çekişmeli geçen mücadeleyi Mavi takım kazandı.

Dokunulmazlığı alan Hasan takım arkadaşı Eren'i potaya gönderdi.

Oylama sonucundan diğer aday Batuhan oldu.

15 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Masterchef'in 15 Kasım Çarşamba tarihli yayınlanan bölümünde Kırmızı takım kaptanı Hasan dokunulmazlığı kazandı.