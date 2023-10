ALDATMAK 40. BÖLÜM | Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, yeni sezonun ilk bölümü olan 40. bölümüyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 40. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 40. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

Mualla'nın oyunlarına daha fazla dayanamayan Oylum, oğluna kavuşmak için her şeyi göze alacak hale gelir. Torununu kurtarmak için her yolu deneyen Güzide, Mualla'nın her hareketini ne kadar titiz şekilde planladığıyla bir kez daha yüzleşir.

Zeliş'in sakladığı karanlık sırlardan biri açığa çıkınca Güzide için Ozan cephesinde de sorunlar patlak vermeye başlar. Ancak Zeliş'in hiç de hafife alınmaması gerektiği bütün ailenin önünde gözler önüne serilecektir.

Tarık, Güzide'ye karşı ortaya yeni çıkan ittifakı dağıtmak için şaşırtıcı bir hamle yaparken, Sezai sevdiği kadının her koşulda yanında olduğunu bir kez daha kanıtlar. Fakat Sezai'nin araştırdığı bir gizem, herkes için büyük bir şaşkınlığı da beraberinde getirecektir.

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Defne Samyeli, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel

