MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU? 12 Ağustos MasterChef All Star dokunulmazlığı kim kazandı?
MasterChef All Star'da heyecan sürüyor. Çekişmeli yarışmada Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde yapılan dokunulmazlık oyununda menüyü en başarılı şekilde hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Böylelikle kaybeden takımdan eleme adayları çıkarıldı. Yarışmanın son bölümüne ilişkin detayları merak edenler son dakika MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmaya devam ediyor. İşte MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacılar....
Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 13.08.2023- 02:00
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef All Star'ın 12 Ağustos Cumartesi akşamı yayınlanan 55. bölümünde haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Bireysel dokunulmazlık oyununda Cheng Lu şef konuk oldu. Uzak Doğu'nun usta şeflerinden Cheng Lu, yaptığı yemekleri yarışmacılara gösterdi ve aynısını yapmalarını istedi.
12 AĞUSTOS MASTERCHEF SON ELEME ADAYI KİM OLDU?
Yarışmacılar eleme potasına gitmemek için en iyi sunumu yapmaya çalıştı. Günün sonunda ise eleme potasına giden isim belli oldu. 12 Ağustos Cumartesi akşamı MasterChef'te haftanın son eleme adayı Mert oldu.,