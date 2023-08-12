Denizde Dehşet filminin konusu gündemde yerini aldı. Denizde Dehşet ne zaman çekildiği araştırılmaya devam ederken, filmin başrol oyuncuları da sorgulanan konuların başında geliyor. Yönetmen koltuğunuda Johannes Roberts'ın oturduğu Denizde Dehşet filminin konusu, karakterleri ve başrol oyuncuları haber detaylarında...

Denizde Dehşet filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Johannes Roberts'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Denizde Dehşet filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

DENİZDE DEHŞET (47 METERS DOWN) FİLMİNİN KONUSU NE?

Genç kız kardeşler Kate ve Lisa, güneş, eğlence ve macere dolu bir tatil yapmak için Meksika'ya giderler. Macerasever Kate, kız kardeşine köpek balıklı sularda dalış yapmayı önerir. Fakat Lisa, Kate kadar hevesli değildir. Kate'in ısrarına dayanamayan Lisa teklifi kabul eder ve dalış yapmaya giderler.

Koruyucu kafesle güvenli bir şekilde suyun altına inen kardeşler oldukça heyecanlanır çünkü kafesin etrafını görkemli köpek balıkları sarmıştır. Fakat bir süre sonra heyecan yerini korkuya bırakır. Koruyucu kafes, bağlı olduğu tekneden kopar ve suyun derinliklerine doğru inmeye başlar. Oksijenleri tükenmeye başlayan kız kardeşler, etrafı köpek balıkları dolu sudan canlı olarak yüzeye çıkmanın yolunu ararlar.

DENİZDE DEHŞET OYUNCULARI KİM?

Mandy Moore

Claire Holt

Matthew Modine

Yani Gellman

Chris J. Johnson

Santiago Segura

Axel Mansilla

Brianne Tju

Corinne Foxx

Khylin Rhambo

Davi Santos

DENİZDE DEHŞET FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Johannes Roberts tarafından yönetilen, Roberts ve Ernest Riera tarafından yazılan hayatta kalma korku filmi Denizde Dehşet, 2017 yapımıdır.