MASTERCHEF ALL STAR KİMLER KAPTAN OLDU? 7 Ağustos MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımlar belli oldu!

MasterChef All Star'da heyecan sürüyor. Çekişmeli yarışmada son olarak yeni kaptanlar ve takımlar belli oldu. Şefler, yarışmacılardan enfes tulumbalar istedi. Mavi takım kaptanlığını alan isim ise kırmızı takımın kaptanını belirledi. İşte detaylar...

MasterChef heyecanı tüm hızıyla devam ederken yeni takımlar da belli oldu! Yarışmacılar, pazartesi akşamı kaptanlık için tezgah başına geçti ve önlüklerini giydi. Haftanın takımlarının netleştiği günde, elenen ismin yerine sezonunu ikinci tamamlayan Barbaros Yoloğlu, dahil oldu. İşte, 7 Ağustos MasterChef All Star'da kazananlar...

MASTERCHEF ALL STAR'DA KAPTANLIĞI KİM KAZANDI?

Yemeklerin dile geldiği yarışma programı MasterChef All Star'da kaptanı belli eden ürün tulumba oldu. Şefler yarışmacılardan en iyi tulumbayı çıkarmalarını istedi.Kaptan adayları ise 45 dakikada 25 tulumba çıkarmak için gayret etti. Şeflerin değerlendirmesi ardından en başarılı bulunan; Sergen, Tolga, Rıfat, Ayaz ve Eda arasından Tolga ile Sergen son ikiye kaldı.

Haftanın mavi takım kaptanı Sergen oldu. Kırmızı takım kaptanı olarak da yarışmaya yeni dahil olan Barbaros'u seçti.

MAVİ TAKIM

Sergen-Kaptan

Tahsin

Dilara

Ayaz

Tolga

Azize

Suna

Alican

Gamze

Rıfat

KIRMIZI TAKIM

Barbaros - Kaptan

Eray

Tanya

Sefa

Esra

Batuhan

Çağatay

Barış

Eda

Mert