TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Son bölümüyle dolu bir bekleyişin içine sokan Gönül Dağı, 3 Haziran Cumartesi günü, 100. bölümüyle TRT ekranlarında yeni maceralara yelken açıyor. Gönül Dağı 100. bölüm full izle, TRT 1 Gönül Dağı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Gönül Dağı yeni bölüm izle konularını ve son bölümü haberimizde derledik...

TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 3 Haziran Cumartesi günü izleyicisiyle buluşuyor. Gönül Dağı 100. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. Biz de tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

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GÖNÜL DAĞI 100. BÖLÜM ÖZETİ

Amcaoğullarının kasabaya dönüşü coşkuyla karşılanır. TVR hayallerine Gedelli'den ulaşmaya çalışacaklardır. Bu arada hastaneden haber gelir. Bebeklerin cinsiyeti öğrenilecektir. Amcaoğulları eşleri ile tatlı bir yarışa girerler. Kazanan kim olacaktır?

Selma, aşkını gizlemeye çalıştığı için dalgınlaşır. Selma'nın halini gören Gülsüm Öğretmen ona nasihat verir. Selma itiraf etmeye karar verir. Taner'in tepkisi ne olacaktır?

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Elif'in hastalığının sebebini öğrenen Kenan, zor zamanlar yaşar. Elif'in hastalığı nedir? Keriman ve Selami, programa çıkarlar. Keriman yeni bir iş hamlesi yapacağını açıklar. Keriman, Ferses Müzik için ne yapacaktır?

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