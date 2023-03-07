SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 7 Mart 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor yeni sezon oldukça heyecanlı olarak devam ediyor. Birçok kişinin merakla beklediği 7 Mart Salı tarihli bölümde ise Suvivor ödül oyununun kazananı merak ediliyor. Peki, 7 Mart 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor'da ödül oyununu kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 07.03.2023- 11:22 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023- 11:23