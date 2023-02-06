SURVIVOR YOKLUK ADASINA KİM GİTTİ? | 5 Şubat 2023 Survivor eleme adayı kim oldu? |

Survivor'da heyecan yeni maceralarla devam ederken 6 Şubat Pazartesi günü yayınlanacak olan yarışmanın fragmanı herkesi heyecanlandırdı. Yapılan dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı ve Yokluk Adasına kimlerin gittiği en çok merak edilen konu oldu. Peki 6 Şubat 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Yokluk adasına kim gitti? Eleme adayı kim oldu? İşte tüm merak edilenler...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2023- 15:56