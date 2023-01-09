📺 Bir Küçük Gün Işığı 18. Bölüm FULL İZLE - atv Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD izle

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu Bir Küçük Gün Işığı dizisi, ilk bölümünden itibaren seyircilerin ilgisini kazandı. Her Pazartesi günü atv ekranlarında yayınlanan dizinin 9 Ocak Pazartesi günü izleyicisiyle buluşan bölümü hakkında arama motorlarında araştırılan Bir Küçük Gün Işığı 18. Bölüm FULL İZLE - atv Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD izle konularını haberimizde derledik.

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan ve başrollerini Seray Kaya ile Berk Oktay'ın paylaştığı Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 18. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 9 Ocak Pazartesi günü yayınlanan 18. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı 18. bölüm bilgileri...

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 18. bölüm izlemek için tıklayın

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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 18. BÖLÜM KONUSU

Elif, Fırat'ın babasını öldürmek istemiş olabileceğine inanmak istemez. Ama gerek Ümran'dan gördüğü tepkiler gerekse Fırat'ın tavrı onu şüphe içinde bırakır.

Mehveş bile alttan alta Fırat'ı korumak ister gibidir. Herkes ondan bir şey saklıyordur.

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 18. bölüm izlemek için tıklayın

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Elif nasıl bir aileye girdiğini yavaş yavaş fark ederken Cemil için getirdiği doktor, Fırat'la arasındaki iplerin iyice kopmasına yol açar.

Ancak Cemil'in sayıklamaları arasında onu merdivenlerden iten asıl kişiyi öğrenmesi tüm dengeleri altüst eder.

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 18. bölüm izlemek için tıklayın

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Elif artık Ümran için apaçık bir tehlikedir.

Yönetmen: Emre Kabakuşak

Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk

Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 18. bölüm izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın