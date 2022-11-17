Star TV'nin en sevilen ve takip edilen dizilerinden Duy Beni, 20. yeni bölümüyle ekrana veda etmeye hazırlanıyor. Heyecanla beklenen yeni bölüm hakkında arama yapan seyirciler için biz de haberimizde Duy Beni 20. Bölüm konusu ve tüm yeni bölüm detaylarını haberimizde derledik.
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DUY BENİ 20. BÖLÜM KONUSU
Ekim ve Kanat barışır, ancak Mevlüt'ün Ekim'e olan ilgisi gittikçe hastalıklı bir yere doğru gitmektedir. Kanat güvenlik için Ekim'in yanından ayrılmamaya karar verir. Bu sırada arkadaşlarını da organize ederek Ekim'e geçmişle ilgili tüm özürlerini diler.
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Okulda oynanacak tiyatro oyununda Melisa rolünü Ekim'e kaptırır. Ayşe de son derece pahalı olan kostümünü alamadığı için üzgündür. Babası Sedat, bu kostümü ne yapıp edip almaya çalışırken kendisini zor durumların içine atar.
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Rıza'nın duruşması yapılır ve hapse atılır, Leyla burada avukat olmak istemediğine, insanların gerçek hayatta değil, hikayelerin içinde yaşadığı oyunculuğu denemek istediğine karar verir.
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Oyunun genel provası gelip çatar, Mevlüt buraya silahıyla gelmiştir. Tam harekete geçecekken 2 yıl sonrası gösterilir ve bu süreçte yaşananlar neler olacaktır?
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