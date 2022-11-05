atv ekranlarının sevilen dizilerinden Kardeşlerim, 66. bölümüyle ekranlara gelecek. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Kardeşlerim 66. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Kardeşlerim'in 66. bölümünde neler yaşanacak? Kardeşlerim'in 66. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Kardeşlerim dizisinin 66. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

atv ekranlarının en sevilen dizilerinden, her bölümüyle Ataman Koleji'nde yaşanan maceraları işleyen ve seyircilerini heyecan içinde bırakan Kardeşlerim, 66. bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. 5 Kasım Cumartesi yayınlanacak olan yeni bölüm hakkında arama motorlarında 'Kardeşlerim son bölüm izle, KArdeşlerim yeni ve 66. bölüm 5 Kasım Cumartesi' sorgulamaları yapılıyor. İşte Kardeşlerim'in 66. bölüm bilgileri...

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KARDEŞLERİM 66. BÖLÜM KONUSU

Ömer, Sarp'ın attığı iftiranın gerçek olmadığını haykırırken; Gönül ve Şengül, mahallede yapılacak olan sürpriz bir yarışta, büyük bir rekabete girişirler.

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Berk, Doruk'a karşı sinsi bir plan yaparken, Ataman Koleji'nde yapılan önemli bir seçme, Asiye ve Aybike cephesinde önemli gelişmeler yaşanmasına sebep olur.

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Akif'in Yakut Kulüp'te organize ettiği etkinlik hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanırken, Emel kendini hayatıyla ilgili yeni bir karar almak zorunda hisseder.

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Yönetmen: Serkan Birinci

Hikâye ve Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)

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