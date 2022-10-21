TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Kasaba Doktoru, 21. bölümüyle ekranlara geldi. Kasaba Doktoru izleyicileri, dizinin heyecanla takip edilen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Kasaba Doktoru yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Kasaba Doktoru'nun 21. bölümünde neler yaşandı? Kasaba Doktoru'nun 21. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Kasaba Doktoru dizisinin 21. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Kasaba Doktoru, 21. bölümüyle ekranlara geldi. Kasaba Doktoru izleyicileri, dizinin heyecanla takip edilen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Kasaba Doktoru yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Kasaba Doktoru'nun 21. bölümünde neler yaşandı? Kasaba Doktoru'nun 21. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Kasaba Doktoru dizisinin 21. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 21. BÖLÜM İZLE

Kasaba Doktoru 20. BÖLÜM KONUSU

Hakan'ın Mine için planladığı sürprizler Hakan ve Mine'nin ilişkilerinin boyutunu değişecektir. Ömer ise Leyla ile arasına aşılması güç bir duvar örer. Leyla kendini işine verirken Ömer yaşadığı yalnızlık ve kandırılma hissiyle baş edemez ve bir karar alır. Hakan onu kararından döndürmeye çalışır fakat Ömer güvendiği tek insan olan Hakan'a bile sırtını dönecektir. Hastaneye gelen bir zarf Ömer'in geçmişiyle ilgili bir gerçeği ortaya çıkarır. Yalçın, Neslihan'ın Erol ile ilgili planını öğrenir fakat Neslihan'ın vaadi onu arada bırakır. Neslihan'ın planı sadece Erol'u değil, Uluçınar'ı da riske atmaktadır.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 21. BÖLÜM İZLE

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 21. BÖLÜM İZLE