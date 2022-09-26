Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan STAR TV'nin yeni sezon dizisi Yalı Çapkını, ilk bölümüyle reyting rekorlarını altüst ederken diziye damgasını vuran Emre Altuğ'un gerçek hayatı seyirciler tarafından merak konusu oldu. Peki Yalı Çapkını Orhan - Emre Altuğ kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Emre Altuğ boyu, kilosu, burcu ve tüm merak edilenler haberimizde...

YALI ÇAPKINI ORHAN KİMDİR? | Yönetmeliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği ve yapımcılığını OGM Pictures'ın yaptığı Yalı Çapkını dizisi, daha ilk bölümüyle tüm izleyicileri ekrana kilitledi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da seyircileri kendisine hayran bırakan Yalı Çapkını'nda Orhan karakterine hayat veren Emre Altuğ da dizinin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Peki Yalı Çapkını Orhan - Emre Altuğ kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Emre Altuğ boyu, kilosu, burcu ne? İşte detaylar...

EMRE ALTUĞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

14 Nisan 1970 tarihinde İstanbul'un Levent semtinde ev hanımı bir anne ve diş hekimi bir babanın ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi Niğde kökenlidir. Profesyonel müzisyen olan ağabeyi Ahmet Altuğ, yengesi Ethel Hanım ve yeğenleri Eren ve Emir Amerika'da yaşamakta. Lise hayatında babasının ticaret sevdası yüzünden Şişli Terakki Lisesi'nde 1 yıl sınıf tekrarı yaptı. Sanat hayatına lisede kızlarla iyi iletişim kurmak için gitar çalarak başladığını söyleyen Altuğ liseden sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü'nde devam etti.

1990'larda, Sezen Aksu, Nilüfer, Sertab Erener, Levent Yüksel gibi şarkıcılara vokalistlik yapmaya başladı. Bu esnada da tiyatrodan uzak kalmadan 3 sezon boyunca Haldun Dormen tiyatrosu'nda oyunlarda rol aldı.

1999'da çıkardığı ilk albümü İbret-i Alem'in 1 buçuk yıl öncesine kadar albüm yapma fikrini aklından bile geçirmedi. En büyük isteği oyunculuk olan Altuğ müzikte de başarıyı yakalayınca ikisini bir arada yürütmeye karar verdi. 2000 sezonunda, başrollerde Perihan Savaş, Selçuk Yöntem, Bülent Kayabaş, Nilgün Belgün'ün yer aldığı Bir Kış Öyküsü adlı müzikalde, Ağaçlar Ayakta Ölür, Halk Çocuğu gibi TV filmlerinde Kolay Para, Eve Giden Yol 1914 adlı sinema filmlerinde, Tatlı Hayat, Lise Defteri ve Sensiz Olmuyor isimli dizilerde rol aldı. Bu arada müziği de ihmal etmeyen sanatçı ocak 2003'te 2. albümü Sıcak'ı piyasa çıkardı. Çok geçmeden Haziran 2004'te 3. albümü Dudak Dudağa izledi. Ayrıca albüm Dudak Dudağa Bişey adıyla "Bişey" isimli yeni şarkısının da bulunduğu yeni baskısı Ekim 2004'te yayınlandı. 2005 Yılında oynadığı dizinin jenerik müziği ve bir Selami Şahin parçası olan parçayla çıkardığı Sensiz Olmuyor adlı single albümünün bütün gelirlerini Baba Beni Okula Gönder kampanyasına bağışladı. Kişiye Özel'i 2 Haziran 2007 tarihinde piyasaya sürdü ve bu albümden 3 farklı şarkıya klip çekti.

10 Mayıs 2010 ise Emre Altuğ'dan adlı Maxi Single albümünü çıkarmıştır, 2010 yılında ''Çifte Kavrulmuş'' ve ''Sev Diyemem'' şarkılarını yayınlamıştır. Ayrıca bu şarkılarıda içine ekleyerek 7 Haziran 2011'de ''Zil'' isminde bir EP albümü çıkarmıştır. Albüm toplam 10 şarkıdan oluşmaktadır. 2012 yazında Cem Karaca'nın ''Resimdeki Gözyaşları'' adlı şarkısını seslendirmiştir. 2013 yılında ise ''Hangimiz Tertemiz'' isimli bir single yayınlamıştır. Şarkının üç versiyonu piyasaya sürülmüş ve bir şarkıda Pit10 kendisine eşlik etmiştir. Şarkının kapağı için yaptırdığı sırt dövmesi magazin gündemini epey meşgul etmiştir. 7 Ocak 2016'da Polat Yağcı'nın prodüksyon şirketi olan Poll Production'a geçmiş ve ''Çıta'' isminde bir single yayınlamıştır. Ayrıca bu şarkıyla birlikte ''Dokunduğun Gibi'', ''Çok Ayıp'' şarkılarıda yayınlamıştır. Bu albümden ''Dokunduğun Gibi'' şarkısını kliplendirmiştir. Bu klipte kendisine Tuğba Melis Türk eşlik etmiştir. Bu şarkının boşandığı eşi Çağla Şıkel için yazıldığı iddia edilmiş ancak Emre Altuğ tarafından onaylanmamıştır. 2017 yılında Yıldırım Gürses şarkılarının seslendirilmiş, ''Yıldırım Gürses Şarkıları'' isimli bir albüm piyasaya sürmüştür. Bu albümden ''Kırık Kalp'' şarkısı kliplendirilmiştir.

2018 yılında, Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço ile birlikte ''Zalim Sultan'' isimli bir single çalışması piyasaya sürmüştür. Şarkı kısa sürede listelerde 1 numaraya çıkmıştır. Şarkının klibi Beykoz Kundura Fabrikası'nda çekilmiş ayrıca klip için Rusya'dan pek çok manken çağrılmıştır. 2020 yılında Exxen platformunda yer alan Sihirli Annem dizisinde ''Sadık'' rolünü üstlenmiştir. Hemen ardından ATV'de yayınlanan 'Şans Kapıyı Çalınca' isimli yarışma programını sunmuştur. 2021 yılında Emre Altuğ, Melih Kibar'ın anısına hazırlanan ''Mesaj'' isimli albümde yer alarak ''Etme Eyleme'' isimli eseri yeniden yorumlamıştır. 2021 yaz aylarında bir önceki sene sunduğu 'Şans Kapıyı Çalınca' isimli yarışma programını tekrar sunmaya başlamıştır. 2021 yılında TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda adlı diziye Dr. Barlas Zalimoğlu konuk oyuncu olarak katılmıştır. Aynı yıl Türklerin Mirası isimli bir projede yer aldığını duyurmuştur ve 2022 yılından yayımlanan Maske Kimsin Sen? isimli programda Tavus kuşu olarak yarışmıştır. 2022'de söz ve müziği kendine ait olan 'Bal Gibi' şarkısını kendi prodüksyon şirketinden çıkardı.

Emre Altuğ, yaklaşık 4 senedir birlikte olduğu manken Çağla Şikel ile 10 Ağustos 2008 tarihinde eğlence mekanı Sortie'de evlendi. 31 Ekim 2009'da ilk oğulları Hüseyin Kuzey Altuğ, 2 Mart 2012'de ise ikinci oğulları Uzay Tuncer Altuğ dünyaya geldi.

Anlaşmalı boşanma olması nedeniyle Emre Altuğ ve Çağla Şikel'in 7 yıllık evliliği, 10 dakika süren duruşmayla bitti. Mahkeme, çocukları Uzay ve Kuzey'in velayetlerini anneye verdi.

YALI ÇAPKINI ORHAN KİMDİR?

Halis Ağa'nın oğlu. Ferit ve Fuat'ın babası. Orhan başarılı bir iş adamıdır ama Halis Ağa'nın el yeteneği ona geçmemiştir. Bu yüzden işinde ne kadar başarılı olursa olsun babasını memnun edememiştir. Oğullarına kendine tanınandan daha fazla özgürlük tanısa da onlardan tek isteği Halis Ağa'ya karşı başını öne eğdirmemeleridir. Babasının isteğiyle hiç tanımadan Gülgün'le evlenmiştir. Karısına karşı duyduğu his aşk değil sevgi ve kabullenmişlik olmuştur. Merhametli, anlayışlı ve ruhsal olarak yalnız bir adamdır.