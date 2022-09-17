MasterChef'te ana kadroya giren yedek yarışmacı kim oldu? MasterChef'te neler yaşandı? 17 Eylül MasterChef'i yedeklerden kim kazandı?

MasterChef'te ana kadroya giren yedek yarışmacı kim oldu? MasterChef'te neler yaşandı? 17 Eylül MasterChef'i yedeklerden kim kazandı?

MasterChef Türkiye yarışmasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef'in 17 Eylül Cumartesi günü yayınlanan bölümünde ana kadroya dahil olan yedek yarışmacı seçildi. Yedek yarışmacılar kıyasıya rekabet etti. Yarışmanın sonucunda "Masterchef yedeklerden ana kadroya kim girdi?" sorusu da yanıt bulmuş oldu. İşte Masterchef ana kadroya giren yarışmacının ismi ve detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 18.09.2022- 01:00