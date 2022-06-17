Eski boksör Mike Tyson'ın arı kostümü giydiği o görüntü sosyal medyaya damga vurdu!

Dünyaca ünlü eski boksör Mike Tyson, sosyal medyada gündem oldu. Tyson, arı kostümü giyerek dans ettiği bir görüntüyü paylaştı. Kısa zamanda büyük ilgi gören videoya yorum yağdı. İşte o görüntüler...

Dünyaca ünlü eski boksör Mike Tyson, sosyal medyada gündem oldu. Tyson, arı kostümü giyerek dans ettiği bir görüntüyü paylaştı. Kısa zamanda büyük ilgi gören videoya yorum yağdı.

Tyson'ın bu kostümü ünlü komedyen Jimmy Kimmel'ın şovu için giydiği öğrenildi.

Mike Tyson paylaşımına "Bu seni ilgilendirmez" notunu da düştü.

İşte o görüntüler...