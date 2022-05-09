SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 9 Mayıs 2022 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Gerilim dolu anlar...

Survivor All Star 2022'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmanın 9 Mayıs'ta yayınlanacak yeni bölümünde ödül oyunu oynanacak. Kıyasıya geçen maçlar ve gerilim dolu dakikalar fragmanda dikkat çekti. Fragmanın ardından detayları merak edenler Survivor izle, Survivor 9 Mayıs, Survivor All Star ödül oyunu izle, gibi ifadeler yer aldı. Peki, Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar....

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 09.05.2022- 17:30 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022- 17:30