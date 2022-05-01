Kenan İmirzalıoğlu'na 2 kadından büyük tepki! Şoförü aracı yol ortasında bıraktı

atv'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunucunu ve oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. İmirzalıoğlu'nun şoförünün otomobili yol ortasında bırakmasından dolayı, iki kadından tepki geldi. Olayın büyümesini istemeyen Kenan İmirzalıoğlu, kadınlardan özür diledi ve mekandan uzaklaştı.

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 01.05.2022- 13:32