Ünlü sunucu ve oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, bir restorandan çıkarken görüntülendi.
Kenan İmirzalıoğlu'na 2 kadından büyük tepki! Şoförü aracı yol ortasında bıraktı
atv'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sunucunu ve oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. İmirzalıoğlu'nun şoförünün otomobili yol ortasında bırakmasından dolayı, iki kadından tepki geldi. Olayın büyümesini istemeyen Kenan İmirzalıoğlu, kadınlardan özür diledi ve mekandan uzaklaştı.
Ancak İmirzalıoğlu'nun şoförü, aracı yolun ortasına bırakınca iki kadın, restorandan çıkan ünlü oyuncuya tepki gösterdi.
Olayın büyümesini istemeyen İmirzalıoğlu, kadınlardan özür dileyerek bölgeden uzaklaştı.