atv ekranlarının sevilen dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova, 134. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Bir Zamanlar Çukurova izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ederken, arama motorlarında Bir Zamanlar Çukurova 134. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'nın 134. bölümünde neler yaşanacak? Bir Zamanlar Çukurova'nın 134. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 134. bölümüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

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👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 134. YENİ BÖLÜM İZLE

Hakan'ın son andaki çabasıyla Züleyha ölümden kurtulurken, hain tuzağın arkasında Çolak'ın olduğunu düşünen Hakan'ın yakaladığı adamlar Vahap'tan emir aldığını söyleyerek hedef şaşırtır. Hakan ise daha önce uyardığı Çolak'ın karşısına dikilerek silahını alnına dayar ve Züleyha'dan uzak durmasını söyler. Boşanmaktan vazgeçen Betül, Çolak'ın mirasına konmak için planlar yaparken, Züleyha ve Hakan düğün için son hazırlıkları tamamlamak üzeredir. Ancak düğün gecesi konağa gelen bir telefon her şeyi alt üst edecektir.

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👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 134. YENİ BÖLÜM İZLE

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👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 134. YENİ BÖLÜM İZLE

Yönetmen: Murat Saraçoğlu

Senaryo: Yıldız Tunç, Ayça Üzüm, Atilla Özel, Selena Çağlayan

Oyuncular: İbrahim Çelikkol (Hakan Gümüşoğlu), Furkan Palalı (Fikret Fekeli), Hilal Altınbilek (Züleyha), Hülya Darcan (Lütfiye), Bülent Polat (Gaffur), İlayda Çevik (Betül) Serpil Tamur (Haminne), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Yeninci (Saniye), Selin Genç (Gülten), Aras Şenol (Çetin), Polen Emre (Fadik), Şahin Vural (Raşit) ve ve Erkan Bektaş (Abdulkadir Keskin).

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👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 134. YENİ BÖLÜM İZLE