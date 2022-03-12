Ekranların en çok sevilen yarışmalarından olan Survivor All Star 2022'de dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. 12 Mart 2022 Survivor yeni bölümünde Ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlık oyununda çok zorlu bir mücadele verdi. Peki Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi aday çıkardı? Hangi yarışmacı aday oldu? İşte ayrıntılar...

Survivor All-Star 2022'de heyecan devam ediyor. 12 Mart Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık kazanmak için kıyasıya rekabet etti.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 12 MART

Survivor'da yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar arasındaki dokunulmazlık mücadelesinde voleybol oyunu oynandı. Büyük bir mücadele verilen oyunu kazanan takım Gönüllüler oldu ve dokunulmazlığın sahibi oldu.

Bu sonucun ardından Ünlüler takımı ada konseyine giden ve yapılan oylama sonucu haftanın ikinci adayı Mert oldu.

Haftanın ilk adayı Ünlüler takımından Sercan olmuştu.

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev.

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel.