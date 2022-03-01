Show Tv ekranlarının yeni dizisi, Baba, 3. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Baba izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Baba 3. bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Baba'nın 3. bölümünde neler yaşandı? Baba'nın 3. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Show Tv ekranlarından yayınlanan Baba dizisi, 3. bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Baba dizisinin 1 Mart Salı günü ekranlara gelecek yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Baba bilgileri...

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BABA 3. BÖLÜM KONUSU

Saruhanlı ailesi yeni hayatlarına alışmaya çalışırken, Fazilet köşkteki düzenini kurmaya başlar. İlhan, Saruhanlı ailesinin fertlerini yakından tanımak için harekete geçer. Kadir, İstanbul'daki hayatına ilk adımını atar ve kendini bir krizin içinde bulur. Emin, İstanbul'un hem iyi hem kötü tarafıyla tanışır. İlhan'ın babasına yaptığı saygısızlığı öğrenen Kadir'in gözü hiçbir şeyi görmez olur.

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BABA DİZİSİ KONUSU

Başrollerinde usta oyuncu Haluk Bilginer ile son yılların başarılı, genç oyuncusu Tolga Sarıtaş'ı buluşturan 'Baba', Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı Ailesi'nin mütevazı hayatının aniden değişimini konu alacak.

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BABA DİZİSİ OYUNCULARI

HALUK BİLGİNER (EMİR SARUHANLI)

AYDA AKSEL (FAZİLET SARUHANLI)

TOLGA SARITAŞ (KADİR SARUHANLI)

HAKAN KURTAŞ (İLHAN KARAÇAM)

ÖZGE YAĞIZ (BÜŞRA KALKAN SARUHANLI)

DENİZ HAMZAOĞLU (YAŞAR SARUHANLI)

TANER RUMELİ (SERVET SARUHANLI)

DAMLASU İKİZOĞLU (KÜBRA SARUHANLI)

BERİL POZAM (SEVİL ÖZTÜRK)

CEM USLU (CEYHÜN KÖMÜRCÜ)

YAĞIZ SAYTAĞ (YUSUF EMİN SARUHANLI)

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