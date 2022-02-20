Son dönemin en popüler oyuncularından Gökçe Bahadır ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, Gökçe Bahadır hayatıyla ilgili bilgileri arama motorlarında aratmaya başladı. Peki, Gökçe Bahadır kimdir? Kaç yaşında, nereli? Boyu ve kilosu kaç? Gökçe Bahadır hangi dizilerde oynadı? Gökçe Bahadır ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Kulüp adlı dizide Matilda karakteriyle sergilediği başarılı performansla beğeni toplayan ve son dönemlerin en çok konuşulan oyuncularından olan Gökçe Bahadır ile ilgili bilgiler arama motorlarında aratılıyor. Peki, Gökçe Bahadır kimdir? İşte Gökçe Bahadır ile ilgili tüm bilgiler...

⭐GÖKÇE BAHADIR KİMDİR?

1981 yılında İstanbul'da doğdu. Liseden mezun olduktan sonra alternatif eğitim kurumu olan Akademi İstanbul'da radyo ve televizyonculuk alanında eğitim aldı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Öğrenciliği sırasında Fenerbahçe FM'de radyo programı sundu. Mezun olduktan sonra Best TV'de VJ'lik, ardından Show TV'de Sinyal programının sunuculuğunu yaptı.

Tatlı Hayat, Beşik Kertmesi, Mühürlü Güller gibi dizilerde bölüm oyunculuğu yaptı. Hayat Bilgisi dizisinde Törpü karakterini canlandırdı ve geniş kitlelerce tanındı. Gökçe Bahadır, daha sonra Digiturk'te yayınlanan JoJo adlı çocuk programını sundu.

Yaprak Dökümü dizisinde Leyla karakterini canlandırmıştır. Kanal D'de yayınlanan Kayıp Şehir dizisindeki performansı ile daha ünlenen sanatçı, bu dizideki rolü ile ödüller kazandı. Aramızda Kalsın (2015) isimli dizide Yadigâr karakterini, "Hatırla Gönül" dizisinde Gönül karakterini canlandırdı. 2017 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlamış olan Adı Efsane dizisinde başrolü üstlenen oyuncu, 20. bölümde diziden ayrıldı. 2017-2018 yılları arasında yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler adlı televizyon dizisinde jinekolog Oya Toksöz karakterini, 2021 yapımı Kulüp adlı internet dizisinde Matilda, Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde avukat Azra karakterini canlandırdı.

ÖZEL YAŞAMI

Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ile 22 Temmuz 2011 tarihinde evlendi. Çift, 23 Şubat 2012 tarihinde boşanmıştır.