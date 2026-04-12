Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren kritik bir randevu yaşanacak. Küme düşme hattından tamamen uzaklaşmak isteyen Konyaspor, ligin son sırasına demir atan Fatih Karagümrük’ü sahasında konuk ediyor. İşte Konyaspor - Fatih Karagümrük maçına dair tüm detaylar...

Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı canlı anlatım için TIKLA!

Süper Lig'de 29. hafta heyecanı Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda devam ediyor! 31 puanla 12. sırada yer alan Konyaspor, sahasında ağırlayacağı 20 puanlı lig sonuncusu Fatih Karagümrük karşısında galibiyet hasretine son vermek istiyor. Yeşil-beyazlılar, taraftar desteğiyle kritik 3 puanı hanesine yazdırarak nefes almayı hedeflerken; konuk ekip Karagümrük için bu maç ligde kalma yolunda 'tamam mı devam mı' niteliği taşıyor. Peki, Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte dev maça dair merak edilen her şey...

KONYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Tümosan Konyaspor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşması, 12 Nisan 2026 Pazar günü saat 14:30'da oynanacak.

KONYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Haftanın açılış seansındaki bu önemli mücadele, Süper Lig'in yayıncısı olan beIN Sports üzerinden canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN NOTLAR

Konyaspor 31 puanla 12. sırada güvenli bölgeye yakın dururken, Fatih Karagümrük 20 puanla ligin dibinde bulunuyor. Konyaspor, iç sahada oynadığı son 3 lig maçının 2'sini kazanarak sahasında yeniden bir kale inşa etmeye başladı. 2021'deki 5-1'lik galibiyetin ardından rakibine karşı şansı tutmayan yeşil-beyazlılar, bu kez 3 puanı alarak şanssızlığını kırmak istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Tümosan Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Adil, Uğurcan, Arif, Jevtovic, Melih, Tunahan, Bardhi, Olaigbe, Muleka

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Çağtay, Verde, Berkay, Bartuğ, Babicka, Serginho, Larsson

FATİH KARAGÜMRÜK DEPLASMANDA GOL YEME SERİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Fatih Karagümrük, Süper Lig deplasmanlarında oynadığı son 32 maçta da kalesini gole kapatamadı. Bu süreçte toplam 61 gol yiyen İstanbul temsilcisi, kulüp tarihinin en uzun gol yeme serisini yaşıyor. Karagümrük, dış sahada savunma sorununu çözerek kritik deplasmandan puanla dönmeyi hedefliyor.

Öte yandan son üç lig maçının ikisini kazanan Fatih Karagümrük, bu sezon daha önce oynadığı 25 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını eşitlemek ve umutlarını sürdürmek için sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak.

KONYASPOR'UN İÇ SAHA PERFORMANSI

Konyaspor, Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği ilk Süper Lig maçını Mayıs 2021'de 5-1 kazanmıştı. Ancak daha sonraki üç karşılaşmada puan kaybı yaşadı. İç sahada oynadığı son üç lig maçının ikisini kazanan yeşil-beyazlı ekip, bu çıkışını sürdürmek istiyor.

Son dört lig maçında yenilgi yüzü görmeyen Konyaspor (2 galibiyet, 2 beraberlik), teknik direktör İlhan Palut yönetiminde istikrarlı bir performans sergiliyor.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Büyük çekişmeye sahne olması beklenen karşılaşmada düdüğü hakem Oğuzhan Aksu çalacak.

KONYASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ