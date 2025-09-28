Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Tümosan Konyaspor, sahasında Rams Başakşehir'i konuk etti. Yeşil beyazlılar zorlu mücadeleyi 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Tümosan Konyaspor'un galibiyet sayıları 16. dakikada Ndao ve 45+1. dakikada Opoku'nun kendi kalesine attığı golle geldi. Rams Başakşehir'in golünü ise 57. dakikada Eldor Shomurodov kaydetti.

Öte yandan ev sahibi takımda Enis Bardhi 65. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Tümosan Konyaspor 10 puana yükseldi. Rams Başakşehir ise 6 puanda kaldı.