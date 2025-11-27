UEFA Konferans Ligi 4. hafta karşılaşmasında Lech Poznan, kendi sahasında Lausanne Sports’u ağırlayacak. Stadion Poznan’da oynanacak maçta ev sahibi takım, sezonun ikinci galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. Ligde 7 puanla 5. sırada yer alan Peter Zeidler’in öğrencileri ise Breidablik ve Hamrun maçlarındaki başarılarının ardından bir galibiyet serisi yakalamayı amaçlıyor. Peki, Lech Poznan - Lausanne Sports maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lech Poznan - Lausanne Sports maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Lech Poznan, Konferans Ligi 4. haftasında Lausanne Sports ile kozlarını paylaşacak. Ev sahibi avantajını kullanarak 2. galibiyetini hedefleyen Niels Frederiksen'in ekibi, ilk hafta Rapid Wien karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetin ardından Lincoln Red ve Rayo Vallecano'ya deplasmanda mağlup olarak 3 puanla 23. sıraya yerleşti. Lausanne Sports ise Breidablik ve Hamrun galibiyetleriyle yaptığı başarılı başlangıcınm ardından Omonia ile tek golle berabere kaldı ve 5. sıraya oturdu. İşte Lech Poznan - Lausanne Sports maçı ayrıntıları...

LECH POZNAN - LAUSANNE SPORTS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lech Poznan - Lausanne Sports maçı, 27 Kasım Perşembe günü, saat 20.45'te oynanacak. Mücadelede Norveçli hakem Sigurd Smehus Kringstad düdük çalacak.

LECH POZNAN - LAUSANNE SPORTS MAÇI HANGİ KANALDA?

Stadion Poznan'da oynanacak Lech Poznan - Lausanne Sports karşılaşmasının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.