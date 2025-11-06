Rapid Wien - Universitatea Craiova maçı canlı yayın: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta kapışmaları büyük bir çekişmeyle devam ederken, Rapid Wien evinde Universitatea Craiova ile kozlarını paylaşacak. Weststadion'da sahne alacak bu mücadelede, 35. sırada bulunan ev sahibi, Avrupa macerasında ilk puanını kapmak için varını yoğunu ortaya koyacak. Lech Poznan'a 4-1 ve Fiorentina'ya 3-0'lık ağır hezimetlerle henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Rapid'e karşı, 29. basamakta 1 puanla tutunan konuk ekip, play-off potasına sıçramak adına galibiyet peşinde koşacak. Peki Rapid Wien - Universitatea Craiova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?