UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon başladı. Zrinjski Mostar, ilk hafta maçında Lincoln Red Imps'î konuk edecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. İlk hafta maçlarında Bosna-Hersek takımı Zrinjski Mostar, Cebeliktarık'tan rakibi Lincoln Red Imps'i ağırlayacak.

Zrinjski Mostar - Lincoln Red Imps MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zrinjski Mostar - Lincoln Red Imps maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Sigurd Smehus Kringstad'ın düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Kringstad'ın yardımcılıklarını Runar Langseth ve Ole Andreas Haukåsen üstlenirken dördüncü hakem koltuğunda ise Daniel Higraff oturacak.