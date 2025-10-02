UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu sezon başladı. Dynamo Kiev, ilk hafta maçında Crystal Palace'ı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dynamo Kiev - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dynamo Kiev - Crystal Palace maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Lothar D'hondt'un düdük çalacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. D'hondt'un yardımcılıklarını Romain Devillers ve Nico Claes üstlenirken dördüncü hakem koltuğunda ise Wesli De Cremer oturacak.