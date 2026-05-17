Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Zecorner Kayserispor sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Rhg Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibe ekibe galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Laszlo Benes ve 73. dakikada Fedor Chalov kaydetti. Konuk ekibin maçtaki tek golünü 46. dakikada Eren Cemali Yağmur attı. TÜMOSAN Konyaspor'da Riechedly Bazoer 86. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte küme düşmesi kesinleşen Zecorner Kayserispor 30 puanla lige veda etti. TÜMOSAN Konyaspor ise 40 puanda kaldı.
Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'e galibiyetle veda etti!
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Zecorner Kayserispor sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup etti.
Kayserispor Haberleri
Yayın Tarihi: 17.05.2026 16:44 Güncelleme Tarihi: 17.05.2026 18:52
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Zecorner Kayserispor sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.