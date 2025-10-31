Benes’e 2 maç ceza

Süper Lig'in son haftasında oynanan Karagümrük - Kayserispor karşılaşmasında sarı kırmızılı ekibin orta saha oyuncusu Lazslo Benes, rakibine yaptığı sert müdahale neticesinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından cezalandırıldı. PFDK'dan yapılan açıklamaya göre; Benes, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası aldı. Kayserispor'un formda isimlerinden biri olan Slovak oyuncu, bu ceza nedeniyle takımının ligde oynayacağı iki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ayrıca Kayserispor Antrenörü Igor Cagalj; aynı müsabakada akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 40.000 TL para cezası aldı.