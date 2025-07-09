Trabzonspor'da gündem Boga

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, yeni sezon kadro planlamasında kanat transferi için düğmeye bastı. Bordo mavililer, Fatih Tekke'nin ısrarla istediği isim olan Boga için karar aşamasında... TS SPOR HABERLERİ

Giriş Tarihi: 09.07.2025 06:41

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Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, yeni sezon kadro planlamasında orta saha ve kanat bölgesine önemli isimleri takviye etmek istiyor. Bordo-mavili yönetim, bu doğrultuda Avrupa piyasasında dikkat çeken isimleri değerlendirirken, öncelikli adaylardan biri olarak 28 yaşındaki kanat oyuncusu Jeremie Boga öne çıkıyor. Ancak Fildişi Sahilli oyuncunun 15 milyon euroluk bonservis bedeli ve maaş talebi, Trabzonspor'un mali sınırlarının üzerinde.

TEKKE ÇOK İSTİYOR

Fotomaç'ta yer alan habere göre yönetim, şartların oluşması halinde bu transferi gerçekleştirmeyi planlarken, teknik ekibin bu profile özel önem verdiği öğrenildi. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin ısrarla kadroda görmek istediği Boga'nın transferiyle ilgili sürecin biraz daha uzayabileceği ancak bu transfer için transfer sezonunun son gününe kadar girişimlerin devam edeceği öğrenildi. Trabzonspor 15 milyon euro talep eden Fransız kulübü Nice'e satın alma opsiyonlu olmak üzere son bir teklif yapacak.

DROGBA ÇOK BEĞENİYOR

İngiltere'de Chelsea altyapısından yetişen Jeremie Boga, ülkesi Fildişi Sahili'nde çok beğeniliyor. Fildişi Sahili ve Chelsea'nin efsane isimlerinden Didier Drogba da Boga'yı yakından tanıyor. Bir dönem ülkemizde Galatasaray'da da oynayan Drogba, 28 yaşındaki kanat oyuncusundan övgüyle söz ediyor.

17.5 MİLYON EURO VERDİLER

Fransız ekibi Nice, Jeremie Boga'da 15 milyon euroda ısrar ediyor. 2023'te Atalanta'dan 17.5 milyon euroya transfer eden Ligue 1 temsilcisi, ödediği bonservis bedelinin çok altında bir fiyata Boga'yı elden çıkarmak istemiyor. Fransa basınındaki haberlerde; Nice'in bu sebeple 15 milyon euroyu belirlediği ve zarar etmek istemediği vurglanıyor.