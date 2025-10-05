Trendyol Süper Lig'de heyecan, 8. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligin güçlü ekiplerinden Göztepe ve RAMS Başakşehir, İzmir'de karşı karşıya geliyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Göztepe-RAMS Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, evinde RAMS Başakşehir'i ağırlıyor. Ligin 4. sırasında bulunan Göztepe, bu karşılaşmayı da kazanarak namağlup serisini devam ettirmeyi, RAMS Başakşehir ise Nuri Şahin ile birlikte yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyor. Bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GÖZTEPE-RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Göztepe - RAMS Başakşehir maçı 5 Ekim Pazar günü saat 20.00'de başladı.

İŞTE KARŞILAŞMANIN 11'LERİ

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis, Rhaldney, Cherni, Miroshi, Juan, Janderson.

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Ba, Opoku, Operi, Berat, Kaluzinski, Crespo, Da Costa, Harit, Shomurodov.