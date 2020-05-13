13 Mayıs 2020, Çarşamba

GENÇLERBİRLİĞİ

G.Birliği sahaya indi

G.Birliği sahaya indi
GENÇLERBİRLİĞİ
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Giriş Tarihi: 13.05.2020

, liglerin 12 Haziran'da başlatılması kararının açıklanmasından sonra ilk antrenmanını dün yaptı.

, liglerin 12 Haziran'da başlatılması kararının açıklanmasından sonra ilk antrenmanını dün yaptı. Antrenmanları iki grup halinde sabah ve akşam ayrı ayrı gerçekleştirecek futbolcuların, çalışmada sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri kaydedildi.
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