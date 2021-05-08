08 Mayıs 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberi: Sumudica'dan Sa Pinto'ya sert sözler! "O bir traktör sürücüsü"

Sumudica'dan Sa Pinto'ya: O bir traktör sürücüsü!
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
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Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 Giriş Tarihi: 08.05.2021

'nın eski teknik direktörü Marius , hakkında çok sert açıklamalarda bulundu. Rumen çalıştırıcı, Gaziantep'in şu anki hocası Portekizli Sa Pinto için, "Ona yarış arabası gibi takım bıraktım ama o bir traktör sürücüsü olduğu için arabayı süremedi" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'nın eski teknik direktörü Marius , 'da yaptığı açıklamada Ricardo 'yu sert sözlerle eleştirdi.

"TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ"

Sumudica yaptığı açıklamada; "Sa Pinto'ya yarış arabası gibi takım bıraktım ama o bir traktör sürücüsü olduğu için bu arabayı süremedi' dedi.

Sa Pinto'nun 'de yaptığı açıklamalardan rahatsız olduğunu belirten Sumudica; "Ben o takımı yukarılarda bırakarak ayrıldım. Aylardır liderlik ettiği oyunculara ve bana saldırması çok çirkin. Bir koç olarak, diğer koçlar hakkında konuşmanın hoş olmadığını biliyorum, ama bu beni rahatsız ediyor. Benim kurduğum bu takım harika oynadı, güzel sonuçlar aldı ve eminim ben devam etseydim Avrupa kupalarını yakalardık. Sa Pinto'ya traktör sürücüsü gibi ama ben ona tam donanımlı bir yarış arabasını bıraktım. Çok acemi." ifadelerini kullandı.

"UTANÇ VERİCİ"

Sa Pinto'nun başarısız olduğuna değinen Sumudica; "Takımın kendisinden önceki ve sonraki iki periyodunu karşılaştırsın. Bunu yapabiliyordur mutlaka. Utanç verici ve Avrupa futbolunun önemli bir isminin böyle bir şey söyleyebilmesi beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Ve bunu ilk kez yapmıyor ama geçmişe saygı duyduğum için sessiz kaldım. Ama şimdi bardak doldu!" diye konuştu.
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