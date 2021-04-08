08 Nisan 2021, Perşembe

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Gaziantep FK - Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda?

Gaziantep FK-Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 08.04.2021

'in 33. haftasında sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşmanın başlama saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki Gaziantep FK - Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

'de 33. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Başakşehir maçı 8 Nisan Perşembe günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER:

Gaziantep FK: Günay, , , , , , , , , Mirallas, Muhammet

Başakşehir: , , , , , Tolga, Youssouf, Visca, Deniz, Giuliano, Demba Ba

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