Gaziantep FK - Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşmanın başlama saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki Gaziantep FK - Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...
Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GAZİANTEP FK - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK - Başakşehir maçı 8 Nisan Perşembe günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
GAZİANTEP FK - BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER:
Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Miranda, Tosca, Morais, Vetrih, Rashid, Kenan, Maxim, Mirallas, Muhammet
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Ponck, Duarte, Cemali, Tolga, Youssouf, Visca, Deniz, Giuliano, Demba Ba
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