14 Mart 2021, Pazar

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gaziantep FK 2-0 Denizlspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Gaziantep FK Denizlispor engelini aştı!
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
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Güncelleme Tarihi: 14.03.2021 Giriş Tarihi: 14.03.2021

'in 30. haftasında evinde 'u 70. dakikada ve 90+3'te 'in kaydettiği golle 2-0 mağlup etti.

'in 30. haftasında sahasında 'u konuk etti. Ev sahibi takım rakibini 2-0 mağlup etti.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golü 70. dakikada ve 90+3. dakikada kaydetti. Konuk ekipte 50. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 46 yaparken, Denizlispor ise 24 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6'ncı dakikada sol kanattan gelişen Denizlispor atağında 'ın içeriye çevirdiği topu tokatladı, pozisyonun devamında sağ çaprazda topla buluşan kaleyi düşündü ancak top yan ağlarda kaldı.

9'uncu dakikada Denizlispor savunmasının kısa düşen pasında araya giren Dicko topla birlikte ceza alanına girdi. Kaleci Cenk'ten topu kurtaran Dicko'nun vuruşunda topu son anda çizgiden çıkardı.

23'üncü dakikada hızlı gelişen ev sahibi takımın atağında sol kanatta hareketlenen Dicko topu ceza alanına çevirdi. 'ın dokunduğu top 'a çarparak auta gitti.

39'uncu dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında hareketlenen 'in ara pasında Kenan topla buluştu. Kenan'ın ceza alanı içerisinden vurduğu şut az farkla auta gitti.

50'nci dakikada , Morais'e yaptığı sert hareket sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

57'nci dakikada orta alandan hızlı gelişen Denizlispor atağında Sagal sol kanattan taşıdığı topu ortadaki 'e bıraktı ancak savunma son anda araya girdi.

69'uncu dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında, Maxim ceza alanına ortaladı, Dicko'nun yakın mesafeden kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

78'inci dakikada sol kanattan gelişen Denizlispor atağında çaprazda ceza alanında topla buluşan Sagal rakibinden kurtulup vurdu, kaleci Günay son anda şutu çıkardı.

90+2'nci dakikada Gaziantep FK'nın atağında ceza sahası içine kadar sokulan baskı sonucu topu kazandı. Devamında ceza sahasında kaleci Cenk'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Muhammet'in penaltı vuruşunda Cenk gole izin vermedi. Ancak yardımcı hakem, Cenk'in çizgiyi erken terk ettiğini işaret ederek penaltının yeniden kullanılmasını istedi. Yeniden kullanılan penaltı atışında Muhammet topu ağlara gönderdi: 2-0.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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