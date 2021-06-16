16 Haziran 2021, Çarşamba

GAZİANTEP FK

Son dakika transfer haberi: Angelo Sagal Gaziantep FK ile anlaştı!

Sagal'ın yeni adresi belli oldu!
GAZİANTEP FK
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Giriş Tarihi: 16.06.2021

'de geçtiğimiz sezon forması giyen Angelo , FK ile anlaştı. Gaziantep, Şilili futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Geçtiğimiz sezon 'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Angelo 'ın yeni adresi belli oldu

Şilili kanat oyuncusu FK ile anlaşma sağladı.

28 yaşındaki Sagal, Gaziantep ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sagal, geçtiğimiz sezon Denizlispor formasıyla çıktığı 36 maçta, 1 gol, 6 asist kaydetmişti.

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