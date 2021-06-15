15 Haziran 2021, Salı

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Son dakika spor haberi: Fransa - Almanya maçında şok protesto! Paraşütle sahaya atladı

EURO 2020 F Grubu ilk hafta maçında Fransa ile Almanya karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz başlarında şok bir protesto gerçekleşti. Bir taraftar üzerinde Greenpeace yazan bir paraşütle sahaya indi. İşte o anlar... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi: 15.06.2021 22:34
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Son dakika spor haberi: Fransa - Almanya maçında şok protesto! Paraşütle sahaya atladı

Fransa -Almanya karşılaşmasında taraftarlar şok bir portesto ile karşı karşıya kaldı. Greenpeace'ten paraşütlü bir protestocu, Fransa - Almanya maçı oynanırken sahaya indi.

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Son dakika spor haberi: Fransa - Almanya maçında şok protesto! Paraşütle sahaya atladı
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Son dakika spor haberi: Fransa - Almanya maçında şok protesto! Paraşütle sahaya atladı
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Son dakika spor haberi: Fransa - Almanya maçında şok protesto! Paraşütle sahaya atladı
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Son dakika spor haberi: Fransa - Almanya maçında şok protesto! Paraşütle sahaya atladı
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