15 Haziran 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Fransa - Almanya maçında şok protesto! Paraşütle sahaya atladı
EURO 2020 F Grubu ilk hafta maçında Fransa ile Almanya karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz başlarında şok bir protesto gerçekleşti. Bir taraftar üzerinde Greenpeace yazan bir paraşütle sahaya indi. İşte o anlar... | Son dakika spor haberleri
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