Son dakika spor haberi: Fransa - Almanya maçında şok protesto! Paraşütle sahaya atladı

EURO 2020 F Grubu ilk hafta maçında Fransa ile Almanya karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz başlarında şok bir protesto gerçekleşti. Bir taraftar üzerinde Greenpeace yazan bir paraşütle sahaya indi. İşte o anlar... | Son dakika spor haberleri