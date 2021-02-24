24 Şubat 2021, Çarşamba

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İşte Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefindeki isimler! Son dakika spor haberleri...

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 26. haftanın sonunda liderlik koltuğunda Galatasaray otururken onu, 1 maç eksiğiyle 2. sırada bulunan Beşiktaş ve aynı puana sahip 3. sırada yer alan Fenerbahçe takip ediyor. Öte yandan Süper Lig devleri gelecek sezon yapılanması doğrultusunda da çalışmalarını detaylı ve derinlemesine sürdürüyor. Peki, 3 büyük kulübün transfer hedeflerindeki isimler hangileri? | Son dakika BJK FB GS transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 24.02.2021 13:51
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İşte Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefindeki isimler! Son dakika spor haberleri...

Süper Lig'de geride kalan 26. haftayı 'bay' geçiren Beşiktaş'ta, Denizlispor mesaisi Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen antrenmanlarla sürdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefindeki isimler! Son dakika spor haberleri...

Siyah-beyazlılar bu sezon sakatlık konusunda oldukça fazla sıkıntı yaşadı. Son olarak Montero'yu Konyaspor maçında kaybeden Beşiktaş'ın, bu bölge için alternatif arayışlarına şimdiden başlandığı öğrenildi.

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İşte Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefindeki isimler! Son dakika spor haberleri...

Kartal'da teknik direktör Sergen Yalçın, yönetime 2 futbolcunun adını verdi ve bu isimlerin kadroya kazandırılmasını talep etti.


İŞTE ADAYLAR

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İşte Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefindeki isimler! Son dakika spor haberleri...

TIN JEDVAJ

Bu sezon Leverkusen forması ile tüm kulvarlarda 7 karşılaşmaya çıkan 25 yaşındaki Hırvat stoper, siyah-beyazlıların ilk tercihi olarak öne çıkıyor.

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İşte Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefindeki isimler! Son dakika spor haberleri...

KARTAL'DA 2. TERCİH JORIS GNAGNON

İspanya'nın Sevilla takımın kadrosunda bulunun Fransız savunma oyuncusu bu sezon takımı ile sadece 1 karşılaşmada görev aldı.

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