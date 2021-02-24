24 Şubat 2021, Çarşamba
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İşte Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefindeki isimler! Son dakika spor haberleri...
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 26. haftanın sonunda liderlik koltuğunda Galatasaray otururken onu, 1 maç eksiğiyle 2. sırada bulunan Beşiktaş ve aynı puana sahip 3. sırada yer alan Fenerbahçe takip ediyor. Öte yandan Süper Lig devleri gelecek sezon yapılanması doğrultusunda da çalışmalarını detaylı ve derinlemesine sürdürüyor. Peki, 3 büyük kulübün transfer hedeflerindeki isimler hangileri? | Son dakika BJK FB GS transfer haberleri...
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