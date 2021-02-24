01 Mart 2021, Pazartesi

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İşte Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer bombaları!

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 27 haftada 3 büyüklerin şampiyonluk yarışı sezonun son maçına kadar sürecek gibi gözüküyor. Bir yandan sezon sonu şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, bir yandan da yaz transfer döneminin hazırlıklarına şimdiden başladılar. Peki, 3 büyük kulübün transfer hedeflerindeki yıldız isimler kimler? | Son dakika BJK FB GS transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 24.02.2021 13:51 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 13:19
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İşte Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer bombaları!

Süper Lig'de taraflı tarafsız oynadığı futbolla herkesin takdirini toplayan Beşiktaş, sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefliyor. Siyah-beyazlıların, kadrosundaki bazı oyuncuların Avrupa takımlarının radarına girmesi nedeniyle o bölge için arayışlara şimdiden başlandığı öğrenildi.

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İşte Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer bombaları!

Teknik direktör Sergen Yalçın'la özellikle fark yaratan Cyle Larin'in birçok Avrupa takımından takip edilmesi ve iyi bir teklif gelirse gönderilecek oyuncuların başında gelmesi nedeniyle o bölge için alternatifleri şimdiden düşündürmeye başlattı.

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İşte Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer bombaları!

Yalçın'ın bu doğrultuda Süper Lig ekiplerinden Karagümrük forması giyen yıldız ismi gündemine aldığı ve yönetime bu talebini ilettiği iddia edildi.

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İşte Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer bombaları!

BU İSİM NDAO!

24 yaşındaki Senegalli futbolcu, bu sezon Fatih Karagümrük ile çıktığı 25 Süper Lig maçında 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Alassane Ndao'nun sözleşmesi 31 Mayıs 2022'de sona eriyor.

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İşte Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer bombaları!

Spor Toto Süper Lig'de zirvenin en kritik virajı olarak denilen Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de moraller yerine geldi.

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