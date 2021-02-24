01 Mart 2021, Pazartesi
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İşte Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer bombaları!
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 27 haftada 3 büyüklerin şampiyonluk yarışı sezonun son maçına kadar sürecek gibi gözüküyor. Bir yandan sezon sonu şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, bir yandan da yaz transfer döneminin hazırlıklarına şimdiden başladılar. Peki, 3 büyük kulübün transfer hedeflerindeki yıldız isimler kimler? | Son dakika BJK FB GS transfer haberleri...
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