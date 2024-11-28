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UEFA ülke puanı | İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Dinamo Kiev ile karşılaştı. Bu mücadelede sarı-kırmızılılar, Ukrayna ekibi ile 3-3 berabere kaldı. Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş evinde Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi. Ole Gunnar Solskjaer ile ilk maçına çıkan siyah-beyazlılar rakibini 4-1 mağlup etti. Haftanın son maçında ise temsilcimiz Fenerbahçe sahasında ağırladığı Lyon ile golsüz berabere kaldı. İşte alınan sonuçların ardından UEFA ülke puanında son durum...

UEFA ülke puanı | İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ligin 7. haftasında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Dinamo Kiev ile karşılaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
UEFA ülke puanı | İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

Bu mücadele 3-3 berabere biterken, sarı-kırmızılıların gollerini Davinson, Abdülkerim ve Osimhen kaydetti. Ukrayna ekibinde ise golleri Vanat ile Yarmolenko attı.

UEFA ülke puanı | İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş, sahasında İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'yu konuk etti.

UEFA ülke puanı | İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

Ole Gunnar Solskjaer'li Kara Kartal, rakibini 4-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

UEFA ülke puanı | İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

Temsilcimiz Fenerbahçe ise sahasında Lyon ile karşı karşıya geldi. Jose Mourinho'nun öğrencileri rakibiyle golsüz berabere kaldı.

UEFA ülke puanı | İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

Bu maçın ardından UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu.

UEFA ülke puanı | İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

İŞTE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM:

1- İngiltere: 100.088

UEFA ülke puanı | İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

2- İtalya: 88.168

UEFA ülke puanı | İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

3- İspanya: 82.418

UEFA ülke puanı | İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

4- Almanya: 78.785

UEFA ülke puanı | İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

5- Fransa: 65.664

UEFA ülke puanı | İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

6- Hollanda: 61.232

UEFA ülke puanı | İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

7- Portekiz: 58.465

UEFA ülke puanı | İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

8- Belçika: 52.300

UEFA ülke puanı | İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

9- Çekya: 42.650

UEFA ülke puanı | İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

10- TÜRKİYE: 41.700

UEFA ülke puanı | İşte ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada?

11- Norveç: 34.000

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