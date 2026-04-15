Galatasaray'da Mauro Icardı aşkı böyle bitti! Her şey ocak ayında başladı...

Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kocaelispor ile oynadığı maçta aldığı beraberliğin ardından kriz iddialarıyla gündeme geldi. Takım içindeki sorunlar tartışılırken, yıldız golcü Mauro Icardi'nin durumu ise belirsizliğini koruyor. İşte yaşanan sürecin perde arkası...

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray şampiyonluk yarışını sürdürürken Mauro Icardı'nın durumu ise belirsizliğini koruyor. İddialara göre; Okan Buruk, yıldız oyuncuyla yollarını ayırmak istiyor.