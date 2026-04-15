Galatasaray'da Mauro Icardı aşkı böyle bitti! Her şey ocak ayında başladı...
Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kocaelispor ile oynadığı maçta aldığı beraberliğin ardından kriz iddialarıyla gündeme geldi. Takım içindeki sorunlar tartışılırken, yıldız golcü Mauro Icardi'nin durumu ise belirsizliğini koruyor. İşte yaşanan sürecin perde arkası...
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray şampiyonluk yarışını sürdürürken Mauro Icardı'nın durumu ise belirsizliğini koruyor. İddialara göre; Okan Buruk, yıldız oyuncuyla yollarını ayırmak istiyor.
HER ŞEY OCAK AYINDA BAŞLADI
Takvim'in haberine göre; Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'un raporu sonrası devre arasında Arjantinli yıldızla yolları ayırmak için düğmeye bastı. Icardi'nin menajeri de 2-3 kulüple görüşme yaptı.
Ancak sosyal medyadaki transfer iddialarına taraftarlar sert tepki koyunca yönetim frene bastı. Mecburen takımda kalan Icardi yaşananlar sonrası adeta kulüple bağlarını kopardı.
İŞTE OKAN BURUK'TAN 9 NUMARA TALEBİ
Tecrübeli hocanın Osimhen'in arkasına genç ve atlet bir 9 numara alınması yönünde rapor da verdiği öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen yönetim, yıldız futbolcunun menajerine durumu iletti.
DUYGUSAL OLARAK BİTTİ
Icardi takımda kaldı ancak yaşananlar nedeniyle kulüple bağları kopma noktasına geldi. Ardından Okan Buruk'un Liverpool deplasmanındaki kararı bardağı taşırdı. Kulübe yakın kaynaklara göre artık Tangocu duygusal olarak Galatasaray defterini tamamen kapattı.
ICARDI'NIN SKOR KATKILARI GÖZ DOLDURUYOR
Galatasaray'ın sezon sonunda yollarını ayıracağı Mauro Icardi geldiği 3.5 yıldan bu yana formasını giydiği Cimbom'da tüm kulvarlarda 129 maça çıktı. Tangocu söz konusu karşılaşmalarda 76 gol, 24 asistlik performans sergileyerek 100 gole direkt katkıda bulunmayı başardı. Ancak son dönemdeki tavırları ayrılığın fitilini ateşled