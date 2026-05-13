Galatasaray'dan Christos Tzolis için inanılmaz transfer teklifi!
Galatasaray, sezon başında ilgilendiği Club Brugge'ün 24 yaşındaki sol kanadı Christos Tzolis için yeniden harekete geçti. Sarı-kırmızılıların, Yunan yıldızın transferi adına bu kez 35 milyon euro'luk bütçeyi gözden çıkardığı öğrenildi.
Süper Lig'de dörtleme yapan ve gelecek sezon ülkemizi yeniden Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, etkili bir transfer dönemi geçirmeye hazırlanıyor.
Ara transfer döneminde Napoli'den kiralanan Noa Lang'ın 30 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmeyen sarı-kırmızılılar rotasını Belçika'ya kırdı.
Listede sezon başında da nabız yoklanan Belçika ekibi Club Brugge forması giyen 24 yaşındaki Yunan sol kanat Christos Tzolis bulunuyor.
PAZARLIKLAR BAŞLAYACAK
Fotomaç'ın Yunanistan'da yayın yapan Nova Sports'tan derlediği habere göre; bu bölgeye yapılacak transfer için Galatasaray'ın listesinin başında Club Brugge forması giyen Christos Tzolis yer alıyor.
Yunanistan Milli Takım forması da giyen 24 yaşındaki futbolcu harika bir sezon geçirirken, talipleri de artıyor. Sarı-kırmızılıların yakından ilgilendiği Tzolis için Belçika ekibinin 35 milyon euro talep ettiği ifade edilirken, tarafların yazın sıkı bir pazarlık içerisine gireceği öğrenildi.
BU YIL 43 GOL KATKISI VERDİ
Belçika ekibi Club Brugge'de inanılmaz bir sezon geçiren Tzolis, takımın skor yükünü üstlendi.
49 resmi maçta forma giyen Yunan futbolcu, 19 gol atarken, 24 de asiste imzasını atarak toplamda 43 skor katkısı gibi eşsiz bir performans sergiledi.
Galatasaray da kanatlarda skor üretebilecek ve arkadaşlarına yardımcı olacak bir oyuncu arıyor.